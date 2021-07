Kostbare Kultur erleben

Kunst und Kultur sind in Österreich auf Schritt und Tritt zu finden – so auch in den heimischen Weingebieten. Nicht nur in Wien , der einzigen Metropole mit Weinbau, laden Museen und wunderschöne Gebäude zum Sightseeing ein. Entdecken Sie zum Beispiel verträumte Kellerstöckl im Burgenland , herrschaftliche Klöster und Schlösser in Niederösterreich oder moderne (Wein-)Architektur in der Steiermark . Ein einzigartiges Kulturgut ist dabei allgegenwärtig: der hervorragende österreichische Wein.